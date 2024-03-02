МИД заявил о размещении дополнительного вооружения в ответ на расширение НАТО

Лавров: Россия разместит дополнительное вооружение в ответ на расширение НАТО

Россия разместит дополнительные вооружение в недавно созданных Московском и Ленинградском военных округах в ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По данным главы дипведомства, на данный момент уже приняты организационные решения. В новых военных округах будут развернуты дополнительные вооружения, которые «будут адекватны тем вызовам, которые могут появиться на территории Финляндии и Швеции».

Также Лавров указал, что было удивительно видеть то, как Финляндия и Швеция моментально сменили свой нейтралитет, который десятилетиями обеспечивал двум странам репутацию в современном мире, на вступление в альянс.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о планах укрепить группировки Вооруженных сил (ВС) России на западном направлении из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом он заявил во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе.