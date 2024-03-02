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17:58, 2 марта 2024Мир

Молодые экоактивисты расписали ведомство Шольца призывами о помощи

Экоактивисты Letzte Generation расписали ведомство Шольца призывами о помощи
СюжетПротесты в Германии

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Экоактивисты движения Letzte Generation («Последнее поколение») нанесли граффити с криком о помощи на фасаде Ведомства федерального канцлера Германии, в котором заседает бундесканцлер Олаф Шольц. Надпись «Помогите! Ваши дети» появилась на правительственном здании утром в субботу, 2 марта, пишет Berliner Zeitung.

В акции приняли участие 16 активистов, все они моложе 20 лет. Протестующие в ярко-оранжевых жилетках разрисовали фасад здания оранжевой краской и оставили на нем отпечатки своих ладоней. Полиция задержала десятерых протестующих.

Движение Letzte Generation требует от федерального правительства признать ответственность за экологическое состояние планеты перед молодыми поколениями и принять экстренные меры по его охране. «Мы молоды, мы в отчаянии, мы в ужасе, мы злы. Мы — первое поколение, которое растет в условиях климатического кризиса», — говорится в одном из их манифестов.

Летом 2023 года активисты Letzte Generation в знак протеста заблокировали два аэропорта в Германии — в Дюссельдорфе и Гамбурге. Ранее участники движения облили краской отель Park Hyatt и магазин Prada в центре Вены, протестуя против богачей, которые способствуют усугублению климатического кризиса. До этого они обрызгали нефтью картину австрийского художника Густава Климта в Музее Леопольда в Вене.

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      Евгений Шульгин
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