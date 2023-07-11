Среда обитания
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15:22, 11 июля 2023Среда обитания

Магазин Prada облили краской в знак протеста против богачей

Активисты Letzte Generation облили краской магазин Prada в центре Вены в знак протеста
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Активисты экологического движения Letzte Generation облили краской отель Park Hyatt и магазин Prada в центре Вены. Таким образом они хотели ознаменовать свой протест против богатых людей, которые способствуют усугублению климатического кризиса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня мы помечаем предупреждающей краской символы декаданса и расточительства: шикарный отель и роскошные магазины», — написали активисты. Они также опубликовали видео, как распыляли на зданиях оранжевую краску.

В числе претензий активисты отметили, что богатые люди своим образом жизни усиливают климатический кризис тем, что летают на частных самолетах и владеют большим количеством недвижимости, которую нужно обслуживать. По данным движения, с 1990 года выбросы среди очень богатых жителей планеты выросли на 45 процентов.

В мае активисты Letzte Generation перекрыли движение транспорта на дороге в центре Вены. Они потребовали ограничить максимальную скорость на трассах до 100 километров в час и заявили, что человечество катится в климатическую пропасть.

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    Нина Ташевская
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