В Германии заблокировали два аэропорта

Активисты Letzte Generation заблокировали часть летного поля в аэропорту Дюссельдорфа

Активисты экологического движения Letzte Generation в знак протеста заблокировали два аэропорта в Германии — в Дюссельдорфе и Гамбурге. Об этом сообщает Der Spiegel.

По данным издания, утром в четверг, 13 июля, несколько активистов через ограждение проникли на часть летного поля аэродрома, где размещаются воздушные суда. Некоторые из них приклеили себя к асфальту. Таким способом протестующие хотели призвать власти обратить внимание на проблему изменения климата.

В результате протеста движение по взлетно-посадочной полосе было нарушено. Положение усугублялось тем, что сегодня в Гамбурге начались летние каникулы. На данный момент неизвестно, насколько сильно акция повлияла на работу аэропорта.

Ранее активисты Letzte Generation облили краской отель Park Hyatt и магазин Prada в центре Вены. Таким образом они хотели ознаменовать свой протест против богачей, которые способствуют усугублению климатического кризиса.