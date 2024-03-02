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04:28, 2 марта 2024Мир

На Аляске обнаружили разведывательный воздушный шар

CNN: рыбаки на Аляске обнаружили разведывательный воздушный шар

Фото: Yуreth Rosen / Reuters

Рыболовецкое судно в американском штате Аляска обнаружило у берегов и подобрало, предположительно, разведывательный воздушный шар. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Экипаж судна сделал фотоснимки объекта и направил их в федеральные службы. Ожидается, что по возвращении на сушу в ближайшие выходные они передадут находку сотрудникам ФБР США, после чего объект доставят в лабораторию ведомства в Вирджинии для изучения.

Источники телеканала не исключают, что находка может оказаться вовсе не воздушным шаром, однако предварительная версия ФБР указывает на его сходство с воздушными объектами, которые используются другими странами для наблюдения. Само ФБР пока отказалось комментировать ситуацию.

24 февраля истребители североамериканского командования противовоздушной обороны (ПВО) перехватили неопознанный аэростат, пролетавший над территорией штата Юта. Аэростат летел на высоте порядка 43-45 тысяч футов, или 13,1-13,7 километра. По информации командования, объект «не маневрировал и не представлял угрозы национальной безопасности».

3 февраля 2023 года над северной частью США появился китайский разведывательный шар и был сбит на следующий день по приказу президента США Джо Байдена. В декабре американская разведка выяснила, что сбитый над Южной Каролиной китайский шпионский шар использовал для связи местного интернет-провайдера.

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      Марина Совина
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