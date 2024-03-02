Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
1:1
Завершен
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига|19-й тур
Салават Юлаев
4:1
Завершен
Трактор
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 2-й матч
Краснодар
1:0
1-й тайм
live
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|19-й тур
Локомотив
0:0
1-й период
live
ЦСКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 2-й матч
Зенит
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак М
МИР Российская Премьер-лига|19-й тур
16:45, 2 марта 2024Спорт

Названы три эффективных способа накачать руки без отжиманий

Фото: Unsplash

Журналисты Men Today назвали эффективные способы накачать руки без отжиманий.

В материале перечислено три упражнения, которыми можно заменить отжимания. Все упражнения выполняются в течение 45 секунд.

Первыми было предложено делать подъемы на ступень. Для этого необходимо в упоре лежа поочередно зашагивать руками на находящуюся немного впереди возвышенность.

Далее было рекомендовано выполнять подъемы с локтя в упор лежа. Займите упор лежа, затем опустите правую руку на локоть, а левую немного согните, после возвращайтесь в исходное положение и поменяйте руку.

Последнее упражнение — подъемы из планки с локтей. «Встаньте в планку на прямых руках. Затем поочередно поставьте руки на локти, перейдя в планку на локтях. Вернитесь в исходное положение», — описана правильная техника выполнения.

Ранее фитнес-тренер Михаил Прыгунов рассказал об упражнениях, которые помогут накачать икры. «Эффективным будет любое упражнение, в котором выполняется подъем на носки», — объяснил он.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц отреагировал на публикацию разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост. Что он сказал?

      Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать российский регион

      Михаил Гребенщиков рассказал о страхе перед Пугачевой

      Алибасова выписали из больницы

      В Британии назвали ошеломительным супероружие Путина

      В США заявили о скорой потере Украиной возможности сопротивляться России

      Названы три эффективных способа накачать руки без отжиманий

      Небензя пообещал F-16 участь Leopard и Abrams в случае поставок Киеву

      В Госдуму внесли проект о списании процентов по кредитам одной категории россиян

      36-летнего россиянина заподозрили в изнасиловании 12-летней дочери

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше