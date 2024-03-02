Названы три эффективных способа накачать руки без отжиманий

Журналисты Men Today назвали эффективные способы накачать руки без отжиманий.

В материале перечислено три упражнения, которыми можно заменить отжимания. Все упражнения выполняются в течение 45 секунд.

Первыми было предложено делать подъемы на ступень. Для этого необходимо в упоре лежа поочередно зашагивать руками на находящуюся немного впереди возвышенность.

Далее было рекомендовано выполнять подъемы с локтя в упор лежа. Займите упор лежа, затем опустите правую руку на локоть, а левую немного согните, после возвращайтесь в исходное положение и поменяйте руку.

Последнее упражнение — подъемы из планки с локтей. «Встаньте в планку на прямых руках. Затем поочередно поставьте руки на локти, перейдя в планку на локтях. Вернитесь в исходное положение», — описана правильная техника выполнения.

Ранее фитнес-тренер Михаил Прыгунов рассказал об упражнениях, которые помогут накачать икры. «Эффективным будет любое упражнение, в котором выполняется подъем на носки», — объяснил он.