Обнаружен новый вид морских слизней

Ученые из Великобритании нашли новый вид морских слизней у берегов Англии

В Великобритании ученые обнаружили у побережья новый вид морских слизней. Об этом сообщает «Би-би-си».

Моллюска, названного Pleurobranchaea britannica, поймали с борта исследовательского судна на юго-востоке Англии. Обнаруживший его Росс Буллимор из Центра научных исследований в области охраны окружающей среды, рыболовства и аквакультуры рассказал, что у берегов Великобритании и Ирландии обитает около 100 видов морских слизней, но он сразу понял, что поймал ранее неизвестное животное.

«Найти новый не микроскопический вид весьма интересно. Это говорит о том, что впереди еще много работы», — заявил Буллимор.

Представители рода Pleurobranchaea обычно встречаются на севере Испании, в Сенегале и по всему Средиземному морю. По мнению ученых, они появились у берегов Британии из-за рекордного потепления океана. Буллимор считает, что появление Pleurobranchaea так далеко от привычного ареала обитания, говорит о том, что они могут расселиться еще шире благодаря изменениям климата.

Морские слизни — это морские моллюски без панциря. Несмотря на размер около пяти сантиметров в длину, эти животные являются сверххищниками, то есть занимают высшее положение в пищевой цепи. Эти моллюски очень чувствительны к изменениям климата, благодаря чему служат для ученых «видом-индикатором», помогающим анализировать изменения морских экосистем.

Ранее сообщалось, что ученые открыли новый вид клыкастой лягушки на острове Сулавеси в Индонезии. Вид Limnonectes phyllofolia, являющийся эндемичным для острова, был собран в трех местах на Сулавеси: одном в центральной части острова и двух на юго-западном полуострове.

