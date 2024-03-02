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09:14, 2 марта 2024Спорт

Овечкин сократил отставание от Гретцки на одну шайбу

Нападающий «Вашингтона» Овечкин сократил отставание от Гретцки до 55 голов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Randy Litzinger / Icon Sportswire / Globallookpress.com

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил одну шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Филадельфии Флайерс». Статистика встречи доступна на сайте лиги.

Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу столичного клуба. Овечкин открыл счет в матче на 25-й минуте. Также в составе победителей отличились Сонни Милано, Джон Карлсон, Энтони Манта и Дилан Строум.

38-летний Овечкин довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах до 839. Он укрепил свое положение в списке лучших снайперов НХЛ, сократив отставание от занимающего первое место канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы) до 55 голов.

В текущем сезоне Овечкин провел 56 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. В активе россиянина 17 голов и 27 результативных передачи.

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      Дарья Коршунова
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