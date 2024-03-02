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14:33, 2 марта 2024Бывший СССР

Президент Молдавии заявила о шансе на воссоединение двух берегов Днестра

Санду заявила, что у Кишинева и Тирасполя появился шанс на воссоединение

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Появился шанс объединить два берега Днестра, заявила президент Молдавии Майя Санду. Ее слова приводит РИА Новости.

«Молдавия стоит на распутье, решение об открытии переговоров о вступлении в ЕС представляет исторический шанс для нашей страны, чтобы объединить нас вокруг проекта, который приведет к мирному и благополучному будущему для людей с обоих берегов Днестра», — высказалась она.

Ранее глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев в ходе съезда депутатов заявил, что Молдавия проигнорировала семь приглашений к переговорам с ПМР по урегулированию ситуации в регионе. Дипломат обвинил Санду в отсутствии стремления к кооперации. По его словам, мировое сообщество не может оставить ее действия без внимания.

Между тем президент ПМР Вадим Красносельский предупреждал, что стагнация переговоров может вызвать эскалацию конфликта.

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      Алина Гончарова
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