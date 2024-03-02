Российский футболист рассказал о мечте играть в Англии

Футболист ЦСКА Максим Мухин заявил, что мечтает играть в Английской премьер-лиге

Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин рассказал о своей мечте. Слова футболиста приводит РИА Новости.

Мухин заявил, что мечтает играть в Английской премьер-лиге (АПЛ). «Мне нравится команда "Манчестер Юнайтед". Но это сны, конечно. Но если у меня будет вера, то, скорее всего, все получится», — отметил он.

В текущем сезоне Мухин принял участие в 12 матчах в Российской премьер-лиге, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу. Хавбек продолжает восстановление после разрыва крестообразной связки, полученного в октябре 2023 года.

Ранее игрок «Спартака» Даниил Хлусевич оценил готовность к понижению зарплаты ради игры в европейском клубе. «Если поступит хорошее предложение от топ-клуба — поеду и на меньшие деньги, чем зарабатываю в "Спартаке". Поиграть в Европе — мечта», — заявил он.