СБУ возбудила уголовные дела против двух российских генералов

СБУ возбудила уголовные дела против вице-адмирала Пинчука и генерал-майора Пчелы

Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале сообщила о возбуждении уголовных дел против первого заместителя командующего Черноморским флотом вице-адмирала Сергея Пинчука и заместителя командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС РФ) генерал-майора Олега Пчелы.

«По данным следствия, Олег Пчела и Сергей Пинчук являются одними из организаторов массированных ракетных ударов по Украине с 10 октября 2022 по январь 2023 года», — сказано в заявлении.

Отмечается, что им вменяют «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны», а также «нарушение законов и обычаев войны».

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал, что считает целесообразным признать Службу безопасности Украины, Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) и Вооруженные силы республики (ВСУ) террористическими организациями.