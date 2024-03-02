Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
1:1
Завершен
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига|19-й тур
Салават Юлаев
4:1
Завершен
Трактор
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 2-й матч
Краснодар
1:1
Завершен
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|19-й тур
Локомотив
2:1
Перерыв
live
ЦСКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 2-й матч
Зенит
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак М
МИР Российская Премьер-лига|19-й тур
18:31, 2 марта 2024Спорт

Тренер «Спартака» отказался от просмотра матча с «Зенитом» со стадиона

Тренер «Спартака» Абаскаль отказался от просмотра матча с «Зенитом» со стадиона

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль отказался от просмотра матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» со стадиона. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

В «Спартаке» рассказали, что Абаскаль, отбывающий дисквалификацию, не будет присутствовать на выездном матче. Отмечается, что специалист посмотрит матч на базе команды в Москве.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет позднее 2 марта. Он состоится на стадионе «Санкт-Петербург».

После первой части сезона РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице. В 18 матчах столичная команда набрала 30 очков.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В сезоне-2022/2023 команда под руководством испанца стала бронзовым призером чемпионата России.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц отреагировал на публикацию разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост. Что он сказал?

      Вован и Лексус рассказали о причастности к публикации разговора немецких военных

      В России высказались о расследовании Шольцем разговора военных о Крымском мосте

      Тренер «Спартака» отказался от просмотра матча с «Зенитом» со стадиона

      Звезда «Слова пацана» рассказал об изменениях в жизни после съемок в сериале

      Бондарчук объявил о невероятной востребованности кадров в киноиндустрии

      Российских бойцов ГРОМ «Каскад» поблагодарили за работу во время СВО

      Леонтьев выдвинул условия для возвращения на большую сцену

      В Минобороны ФРГ заявили о перехвате разговора немецких военных

      Автоблогер продал золотой BMW и отдал 10 миллионов рублей на СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше