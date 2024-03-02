Тренер «Спартака» отказался от просмотра матча с «Зенитом» со стадиона

Тренер «Спартака» Абаскаль отказался от просмотра матча с «Зенитом» со стадиона

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль отказался от просмотра матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» со стадиона. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

В «Спартаке» рассказали, что Абаскаль, отбывающий дисквалификацию, не будет присутствовать на выездном матче. Отмечается, что специалист посмотрит матч на базе команды в Москве.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет позднее 2 марта. Он состоится на стадионе «Санкт-Петербург».

После первой части сезона РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице. В 18 матчах столичная команда набрала 30 очков.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В сезоне-2022/2023 команда под руководством испанца стала бронзовым призером чемпионата России.

