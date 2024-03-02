В администрации президента Турции рассказали о подготовке визита Путина

В администрации Эрдогана подтвердили подготовку визита Путина в Турцию

В Турции ведется подготовка к визиту президента России Владимира Путина в страну. Об этом РИА Новости сообщил источник в администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

По его словам, окончательные сроки поездки пока не утверждены.

26 февраля Эрдоган заявил, что Путин не станет затягивать с поездкой в Турцию. В ходе телефонного разговора российский президент выразил Эрдогану свое удовлетворение занятой Анкарой позицией на международной арене. Турецкий лидер также отметил, что Путин доволен развитием двусторонних отношений.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что поездка Путина в Турцию состоится до президентских выборов в России.