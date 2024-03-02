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02:58, 2 марта 2024Бывший СССР

В Одессе произошли взрывы

В Одессе на юге Украины произошли взрывы, в области объявлена воздушная тревога
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Взрывы произошли в Одессе на юге Украины, в области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога также объявлена в Николаевской и Сумской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской области.

Ранее в Харькове произошли взрывы на фоне объявленной ранее воздушной тревоги.

Вечером 1 марта взрыв прогремел в городе Николаеве на юге Украины на фоне ранее объявленной воздушной тревоги. Также взрыв произошел в украинском городе Днепр.

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      Марина Совина
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