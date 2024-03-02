В Одессе произошли взрывы

В Одессе на юге Украины произошли взрывы, в области объявлена воздушная тревога

Взрывы произошли в Одессе на юге Украины, в области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога также объявлена в Николаевской и Сумской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской области.

Ранее в Харькове произошли взрывы на фоне объявленной ранее воздушной тревоги.

Вечером 1 марта взрыв прогремел в городе Николаеве на юге Украины на фоне ранее объявленной воздушной тревоги. Также взрыв произошел в украинском городе Днепр.