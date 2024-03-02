Захарова прокомментировала оговорку Байдена о сбрасывании гумпомощи на Украину

Захарова: судя по уровню знаний в сочетании с молодецкой удалью, Байдену 12 лет

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала оговорку президента США Джо Байдена о сбрасывании гуманитарной помощи.

Ранее Байден допустил очередную оговорку, пообещав, что США в ближайшее время начнут с воздуха сбрасывать гуманитарную помощь украинцам, на самом деле имея в виду сектор Газа.

Захарова напомнила, что «осматривавшая Байдена медицинская комиссия, по его же собственным словам, посчитала, что у него с головой все в полном порядке, а вот "выглядит слишком молодо"». «Раз так (врачи американского президента врать же не могут) то, судя по уровню знаний в сочетании с молодецкой удалью, ему лет 12», — написала она.

После своей оговорки Байден вновь перепутал Украину с Газой, говоря о планах начать поиски дополнительных способов доставки грузов, которые будут включать в себя морской коридор.

Ранее США потребовали от Израиля подписания к середине марта гарантий соблюдения международного права в секторе Газа.