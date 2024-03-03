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17:48, 3 марта 2024Спорт

Костомаров прокатился на сноуборде

Олимпийский чемпион Роман Костомаров показал, как прокатился на сноуборде

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в своем Telegram-канале показал, как прокатился на сноуборде.

Бывший спортсмен заявил, что ему было не просто, однако у него получилось. «И у Вас все получится. Всем здоровья», — написал он.

17 января Костомаров показал на видео освоение одного экстремального вида спорта. Он продемонстрировал, как летает над водой на флайборде.

В январе 2023-го Костомарова госпитализировали с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой. Позднее ему установили протезы на ноги и правую руку.

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      Анастасия Борисова
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