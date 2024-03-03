Роскомнадзор заблокировал словарь жестовых языков

В России заблокировали словарь жестовых языков всего мира Spread The Sign

Роскомнадзор заблокировал международный словарь жестовых языков мира Spread The Sign. В настоящее время в сервисе проверки блокировок ведомства при вводе адреса spreadthesign.com сообщается об ограничении доступа к ресурсу.

При вводе данных сайта подробности о дате начала блокировки и основаниях для этого шага не приводятся. При этом реестр ведомства подтверждает факт ввода ограничений на посещение ресурса для россиян.

Словарь был создан в 2006 году, изначально он содержал всего шесть жестовых языков из разных стран мира. Сейчас в нем записано более 400 тысяч жестов на 44 различных языках, в том числе и на русском. Целью проекта называлась возможность сделать доступными все жестовые языки мира.

Ранее сообщалось, что «Википедию» в России могут заблокировать по закону о запрете популяризации VPN. Такой вариант развития событий допустил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.