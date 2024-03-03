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13:01, 3 марта 2024Спорт

В Госдуме раскритиковали условия участия россиян в Олимпийских играх-2024

Жуков: российским спортсменам выставляют неприемлемые условия допуска на ОИ-2024

Фото: Unsplash

Первый вице-спикер Госдумы и почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков раскритиковал условия для участия россиян в Играх-2024. Его слова приводит РИА Новости.

Жуков назвал выставленные Международным олимпийским комитетом (МОК) условия допуска россиян на турнир неприемлемыми. «И в большинстве видов спорта уже прошли отборочные соревнования», — добавил он.

1 марта министр спорта России Олег Матыцин заступился за представителей страны, которые хотят выступить на Олимпиаде-2024. По его мнению, участвующие в отборе на Игры атлеты являются достоянием страны и к ним нужно относиться с уважением.

В декабре 2023-го МОК решил допустить россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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