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22:34, 4 марта 2024Россия

Медведев призвал выслать из России послов ЕС после отказа от встречи с Лавровым

Медведев призвал выслать из России отказавшихся от встречи с Лавровым послов ЕС
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Sputnik / Reuters

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал отказ послов Евросоюза от встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Этих послов следовало бы выдворить из России, а уровень дипломатических отношений стоило бы снизить», — призвал Медведев.

Ранее Лавров рассказал об отказе послов ЕС встретиться перед выборами в России. Они приняли такое решение за два дня до назначенной даты.

Ранее официальный представитель ЕС Петер Стано заявил, что Брюссель не готов сказать заранее, признает ли объединение результаты выборов президента России в марте этого года. Он отметил, что ЕС совершенно точно не признает итоги голосования на новых российских территориях.

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      Марина Совина
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