Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 3-й матч
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 3-й матч
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 2-й матч
Северсталь
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 3-й матч
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 3-й матч
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
09:21, 4 марта 2024Спорт

Хет-трик Капризова принес «Миннесоте» победу в матче НХЛ

Хет-трик Кирилла Капризова принес «Миннесоте» победу над «Сан-Хосе» в матче НХЛ

Фото: Matt Blewett / USA TODAY Sports / Reuters

«Миннесота Уайлд» одержала победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев площадки. Победу «Миннесоте» принес российский форвард Кирилл Капризов, оформивший хет-трик. Еще одну шайбу забросил Фредерик Годро.

Для Капризова этот хет-трик стал третьим в сезоне и пятым в карьере в НХЛ. 26-летнего россиянина признали первой звездой матча и первой звездой игрового дня.

Всего в текущем сезоне Капризов провел 55 матчей, отметившись 29 заброшенными шайбами и 37 результативными передачами.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      «Вышла за пределы экономики и морали». Зеленский высказался о ситуации на границе Польши и Украины

      В столице Гаити сообщили о 10 погибших при массовом побеге заключенных

      Звезда «Шоу Воли» сравнила Павла Волю и Ивана Урганта

      Известная российская актриса показала фигуру в бюстгальтере

      ВСУ перебросили резервы под Авдеевку для обороны

      Доверенное лицо кандидата в президенты России сравнил его с ботинком на дебатах

      Раскрыты личности ликвидированных в ходе КТО в Ингушетии боевиков

      На Украине заявили о невозможности спрятаться дома для мужчин-призывников

      Девочка нашла человеческую руку по дороге в школу

      Прогноз роста индийской экономики повысили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше