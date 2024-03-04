Хет-трик Капризова принес «Миннесоте» победу в матче НХЛ

Хет-трик Кирилла Капризова принес «Миннесоте» победу над «Сан-Хосе» в матче НХЛ

«Миннесота Уайлд» одержала победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев площадки. Победу «Миннесоте» принес российский форвард Кирилл Капризов, оформивший хет-трик. Еще одну шайбу забросил Фредерик Годро.

Для Капризова этот хет-трик стал третьим в сезоне и пятым в карьере в НХЛ. 26-летнего россиянина признали первой звездой матча и первой звездой игрового дня.

Всего в текущем сезоне Капризов провел 55 матчей, отметившись 29 заброшенными шайбами и 37 результативными передачами.