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16:41, 4 марта 2024Спорт

Инструктор раскрыл основные правила поведения в тренажерном зале

Инструктор Антонов посоветовал посещать вводные занятия в тренажерном зале

Фото: Unsplash

Инструктор-методист Кирилл Антонов раскрыл основные правила поведения в тренажерном зале. Его слова приводят «Известия».

Антонов посоветовал посещать вводные занятия, чтобы понять, как самостоятельно пользоваться тренажерами. Также он рекомендовал следить за своим самочувствием и при ухудшениях не стесняться обращаться за помощью к инструкторам и медикам.

Кроме того, Антонов напомнил о делении зала на зоны — зону свободных весов, тренажерную и кардиозону. В первой специалист посоветовал держать дистанцию от людей со штангами и гантелями. В зоне тренажеров нельзя помещать руки в движущиеся части аппаратов. Наконец, во время занятий в кардиозоне Антонов рекомендовал не смотреть по сторонам, чтобы не потерять равновесие и не упасть.

Ранее фитнес-тренер Светлана Бутова объяснила пользу утренней зарядки. По мнению эксперта, она способствует быстрому пробуждению, улучшает физическую форму и помогает нормализовать вес.

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      Андрей Стрельцов
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