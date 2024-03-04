Китаю запретят покупать нефть из стратегических резервов США

Bloomberg: Китаю запретят покупать нефть из стратегического резерва США

США захотели запретить Китаю покупать нефть из своего стратегического резерва. Об этом со ссылкой на положение закона о финансировании американского правительства пишет агентство Bloomberg.

Отмечается, что представители Республиканской партии уже пытались ранее добиться запрета на поставки нефти КНР из стратегического запаса. Это произошло после того, как в 2022 году более 1 миллиона бареллей, высвобожденного из резерва, были проданы Unipec America дочерней компании китайской Sinopec, базирующейся в Хьюстоне.

Правительство США отметило, что по закону Министерство энергетики обязано продавать нефть из стратегического резерва на конкурентном аукционе покупателю, предложившему наибольшую цену, независимо от того, является ли такой участник иностранной компанией. В 2017 году нефть была продана PetroChina International, дочерней компании государственной нефтяной компании КНР PetroChina Co.

Стратегический нефтяной резерв США был создан в 1975 году. В настоящий момент его объем — 360 миллионов баррелей, что близко к минимальным значениям за последние 40 лет. С 2023 года резерв был пополнен на 23 миллиона баррелей.

Представители Республиканской и Демократической партий Конгресса США 4 марта достигли компромиссных договоренностей, которые позволят выделить федеральные средства на работу нынешнего американского правительства в рамках бюджета до конца этого финансового года. Сенат намерен принять закон до пятницы, 8 марта, чтобы избежать прекращения работы правительства.

Ранее стало известно, что Китай резко нарастил закупки нефти из России. В феврале нефтеперерабатывающие заводы КНР увеличили использование дальневосточной нефти марки Sokol втрое, до 168 тысяч баррелей в день против 53 тысяч в декабре 2023 года. Столь резкий рост обеспечили преимущественно частные переработчики, заинтересовавшиеся скидкой около 50 центов за баррель к эталонной марке Brent.