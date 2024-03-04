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15:31, 4 марта 2024Спорт

Рублеву вернули призовые и рейтинговые очки за турнир в Дубае

Рублеву вернули призовые и рейтинговые очки после апелляции на дисквалификацию

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Российскому теннисисту Андрею Рублеву после апелляции вернули призовые и рейтинговые очки за турнир серии ATP-500 в Дубае. Об этом сообщает Inews.

«Апелляционный комитет пришел к выводу, что, помимо лишения права на участие в матче, обычные наказания, связанные с невыполнением обязательств, а именно потеря рейтинговых очков и призовых денег за весь турнир, были бы несоразмерными в данном случае», — приводятся слова представителя Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Таким образом, Рублев получит за турнир более 157 тысяч долларов призовых. Также россиянину начислили 200 рейтинговых очков, благодаря чему ему удалось сохранить пятое место в обновленном рейтинге ATP.

1 марта во время полуфинального матча с представителем Казахстана Александром Бубликом Рублев выругался на линейного арбитра за принятое не в его пользу решение. После этого россиянина дисквалифицировали и лишили призовых и очков.

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      Дарья Коршунова
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