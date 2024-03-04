Следствие попросило об аресте объявленного в розыск политолога Галлямова

СК попросил арестовать объявленного в розыск политолога Аббаса Галлямова

Следственный комитет (СК) России попросил суд заочно арестовать российского политолога, публициста и политтехнолога Аббаса Галлямова (признан в России иноагентом). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

По данным издания, ходатайство следствия связано с делом о фейках про Российскую армию.

Ранее МВД России объявило политолога в розыск. Совершение какого именно преступления ему вменяют, ведомством не раскрывалось.

Аббас Галлямов — кандидат политических наук и бывший кремлевский спичрайтер, занимавшийся подготовкой публичных выступлений премьер-министра РФ. Он был внесен в реестр иноагентов в феврале 2023 года.