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20:57, 4 марта 2024Бывший СССР

Политолог высказался о сумме долга Украины перед Западом

Политолог Коньков: долг Украины перед Западом составляет миллиарды долларов

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Долг Украины перед Западом за оказанную помощь составляет миллиарды долларов, рассказал кандидат политических наук, доцент департамента политологии Финансового университета Александр Коньков. О сумме затрат западных стран на помощь Киеву специалист сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Речь идет о миллиардных цифрах. Это если мы говорим о совокупности всех расходов, которые понесены не только на военную помощь, но и на прямую поддержку украинской государственности, которая тоже косвенно попадает в военные расходы и напрямую зависит от поставок Запада. Потому что необходимо не только тратить деньги на снаряды, но также платить зарплаты и военным, и гражданским. На это денег у Украины сегодня нет», — высказался Коньков.

Политолог отметил, что Европейский союз сегодня взял на себя обязательство выделить Украине 50 миллиардов евро. Также он добавил, что часть помощи поступает Киеву безвозмездно, но остальное — это кредиты, которые необходимо будет выплачивать.

«Также фигурировали миллиардные контракты и с США. Другое дело, что американская помощь в большей степени остается в интересах самих США, но бремя долгов все равно перекладывается на Украину», — заключил он.

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