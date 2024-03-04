Политолог высказался о сумме долга Украины перед Западом

Политолог Коньков: долг Украины перед Западом составляет миллиарды долларов

Долг Украины перед Западом за оказанную помощь составляет миллиарды долларов, рассказал кандидат политических наук, доцент департамента политологии Финансового университета Александр Коньков. О сумме затрат западных стран на помощь Киеву специалист сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Речь идет о миллиардных цифрах. Это если мы говорим о совокупности всех расходов, которые понесены не только на военную помощь, но и на прямую поддержку украинской государственности, которая тоже косвенно попадает в военные расходы и напрямую зависит от поставок Запада. Потому что необходимо не только тратить деньги на снаряды, но также платить зарплаты и военным, и гражданским. На это денег у Украины сегодня нет», — высказался Коньков.

Политолог отметил, что Европейский союз сегодня взял на себя обязательство выделить Украине 50 миллиардов евро. Также он добавил, что часть помощи поступает Киеву безвозмездно, но остальное — это кредиты, которые необходимо будет выплачивать.

«Также фигурировали миллиардные контракты и с США. Другое дело, что американская помощь в большей степени остается в интересах самих США, но бремя долгов все равно перекладывается на Украину», — заключил он.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ошибся, полагая, что миллион снарядов от ЕС будут бесплатными. По его словам, Евросоюз передал Вооруженным силам Украины 300 тысяч снарядов, поскольку за другую часть из обещанного миллиона Киев должен заплатить самостоятельно.