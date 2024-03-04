В Германии назвали планы удара по Крымскому мосту безрассудством

Экс-депутат бундестага назвал безрассудством планы удара по Крымскому мосту

Бывший депутат бундестага Германии Вальдемар Гердт назвал безрассудством планы нанесения удара ракетами по Крымскому мосту. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Удар по Крымскому мосту — это безрассудство, которое втянет нашу страну в военный конфликт на Украине, тем самым показав, что для немецких властей жизни своего населения ничего не значат», — отметил он.

Гердт уточнил, что перехваченный разговор военных бундесвера вызовет огромный резонанс в немецком обществе. По его словам, сейчас будет проводиться «серьезная работа в Германии, чтобы люди увидели, несколько их вводят в заблуждение».

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в соцсетях опубликовала расшифровку обсуждения немецкими офицерами планов возможного удара по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus, запускаемыми французскими истребителями Rafale.

При этом министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не хочет спекулировать о кадровых выводах в ведомстве в связи с публикацией российскими СМИ слитого разговора высокопоставленных немецких офицеров.

Он также выступил с мнением о том, что публикация разговора военных об ударе по Крыму является частью информационной войны, которую ведет Россия.