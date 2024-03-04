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14:50, 4 марта 2024Мир

В Германии назвали «вершиной айсберга» утечку разговора военных о России

Bild: у России может быть еще больше перехваченных разговоров военных из ФРГ

Фото: Елена Афонина / ТАСС

У России может быть еще больше перехваченных телефонных разговоров военнослужащих ФРГ, считают немецкие разведчики и военные. Об этом сообщает Bild.

«Эта утечка могла быть лишь верхушкой айсберга», — подчеркнул бывший глава разведки Германии Август Ханнинг после публикации разговора немецких военнослужащих. Он добавил, что у Москвы может быть гораздо больше перехваченных материалов.

Военный эксперт Нил Барнетт также обозначил, что, скорее всего, разговор офицеров станет не последней утечкой.

«Москва, вероятно, обладает гораздо большими знаниями. Люди в Берлине должны быть готовы к новым утечкам информации в ближайшие несколько недель и месяцев», — рассказал Барнетт.

1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку беседы немецких военнослужащих.

В Министерстве иностранных дел России призвали ответить за рассекреченные планы ударов по Крымскому мосту.

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      Лина Пивоварова
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