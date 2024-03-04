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18:37, 4 марта 2024Россия

В Госдуме назвали предполагаемые места запуска долетевших до Петербурга БПЛА

Картаполов: БПЛА могли долететь до Петербурга из Харьковской или Сумской области

Фото: Leah Millis / Reuters

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли долететь до Санкт-Петербурга из северных районов Харьковской или Сумской областей. Предполагаемые места запуска дронов назвал глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов в интервью «Фонтанке».

По словам парламентария, западные партнеры поставляют Украине дроны повышенного радиуса действия, способные долететь до Петербурга с подконтрольных Киеву территорий. «Там, по-моему, где-то на берегу Финского залива совсем недавно нашли беспилотник. У него размах крыльев семь метров. У него стоит итальянский двухтактный двигатель. 20 килограммов нагрузки может нести», — рассказал Картаполов.

Депутат добавил, что США поставляют Украине разведывательную информацию о районах с российской системой противовоздушной обороны, и операторы дронов ВСУ выстраивают маршруты, обходящие эти участки, что также помогает БПЛА преодолеть большое расстояние. Он заверил, что Вооруженные силы России и другие ответственные структуры, а также губернатор Петербурга Александр Беглов делают все возможное, чтобы минимизировать такие случаи.

Ранее главный редактор профильного издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что дроны ВСУ могут преодолевать расстояние в сотни километров, если летят в один конец. При этом он считает атаку на Санкт-Петербург, предпринятую 2 марта, частным случаем, так как опыт последних двух лет показывает, что под удары попадали объекты, расположенные в самых разных городах.

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2 марта украинский беспилотник врезался в жилой пятиэтажный дом на Пискаревском проспекте в Красногвардейском районе Петербурга. По состоянию на 3 марта известно, что пострадали восемь человек.

В тот день город пытались атаковать семь БПЛА, целью которых было предприятие по сборке морских торпед. Помимо беспилотника, врезавшегося в дом, еще один сбили на территории нефтяного терминала в Большом порту города, остальные пять уничтожили в воздухе.

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      Константин Лысяков
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