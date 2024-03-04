В России назвали признаки необоснованных цен на товары

РБК: ФАС определила признаки необоснованного роста цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала методику оценки экономически обоснованного роста стоимости товаров, пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным журналистов, рекомендации, которые позволят учитывать резкое повышение спроса и затраты бизнеса, должны еще пройти обсуждение в правительстве и профильных министерствах. Согласно проекту ФАС, анализу будут подвергать цену, которая «устойчиво отклоняется от ее возможного уровня на конкурентном рынке, сложившегося под воздействием спроса и предложения». Речь идет о документально подтвержденном в течение месяца до даты роста стоимости превышении объема заявок на покупку определенного товара у отдельного хозяйствующего субъекта над его предложением более чем на 10 процентов. Признаками, свидетельствующими о существенном росте спроса на товар, предлагается также считать увеличение объемов продаж, сокращение запасов продукции у продавца, а также темпы ее реализации.

Помимо этого, среди планируемых показателей необоснованности подорожания называют опережающий рост стоимости товара по сравнению с индексом потребительских цен и превышение рентабельности над средним по отрасли уровнем. Для расчета обоснованной цены предлагается формула с учетом индекса Росстата и фактического роста.

Разработать соответствующие механизмы ФАС ранее поручил первый вице-премьер Андрей Белоусов, которому служба представила законопроект о запрете устанавливать экономически необоснованные цены, напоминает издание. О соответствующих предложениях Службы, выдвигаемых на фоне резкого роста цен на яйца и куриное мясо, также писали СМИ.

На недавней встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным руководитель ФАС Максим Шаскольский рассказал о контроле за ценообразованием на социально значимые товары, осуществляемом с использованием механизмов мягкого регулирования и профилактики. В частности, он напомнил, что на фоне выявления опережающих удорожание себестоимости и рентабельности темпов роста оптовых цен на куриные яйца было возбуждено десять дел о нарушениях в десяти регионах страны, а также заключались соглашения о стабилизации цен.