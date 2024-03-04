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11:54, 4 марта 2024Экономика

В России назвали признаки необоснованных цен на товары

РБК: ФАС определила признаки необоснованного роста цен

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала методику оценки экономически обоснованного роста стоимости товаров, пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным журналистов, рекомендации, которые позволят учитывать резкое повышение спроса и затраты бизнеса, должны еще пройти обсуждение в правительстве и профильных министерствах. Согласно проекту ФАС, анализу будут подвергать цену, которая «устойчиво отклоняется от ее возможного уровня на конкурентном рынке, сложившегося под воздействием спроса и предложения». Речь идет о документально подтвержденном в течение месяца до даты роста стоимости превышении объема заявок на покупку определенного товара у отдельного хозяйствующего субъекта над его предложением более чем на 10 процентов. Признаками, свидетельствующими о существенном росте спроса на товар, предлагается также считать увеличение объемов продаж, сокращение запасов продукции у продавца, а также темпы ее реализации.

Помимо этого, среди планируемых показателей необоснованности подорожания называют опережающий рост стоимости товара по сравнению с индексом потребительских цен и превышение рентабельности над средним по отрасли уровнем. Для расчета обоснованной цены предлагается формула с учетом индекса Росстата и фактического роста.

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Разработать соответствующие механизмы ФАС ранее поручил первый вице-премьер Андрей Белоусов, которому служба представила законопроект о запрете устанавливать экономически необоснованные цены, напоминает издание. О соответствующих предложениях Службы, выдвигаемых на фоне резкого роста цен на яйца и куриное мясо, также писали СМИ.

На недавней встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным руководитель ФАС Максим Шаскольский рассказал о контроле за ценообразованием на социально значимые товары, осуществляемом с использованием механизмов мягкого регулирования и профилактики. В частности, он напомнил, что на фоне выявления опережающих удорожание себестоимости и рентабельности темпов роста оптовых цен на куриные яйца было возбуждено десять дел о нарушениях в десяти регионах страны, а также заключались соглашения о стабилизации цен.

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      Дмитрий Воронин
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