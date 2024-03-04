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02:31, 4 марта 2024Мир

Возможности европейцев отправиться воевать на Украину оценили

Балицкий: европейцы не только не хотят, но и не могут воевать на Украине

Фото: RFE/RL/Serhill Nuzhnenko / Reuters

Европейцы не могут отправиться воевать на Украину, так как у них нет для этого ресурсов. Такое мнение выразил в беседе с «Известиями» губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности введения войск НАТО в зону украинского конфликта.

«Макрон не понимает, что европейцы не только не хотят, но и не могут воевать на Украине. Они не могут — у них нет сегодня ни средств, ни сил, ни людей, ни поддержки внутри», — объяснил свою точку зрения Балицкий.

Ранее глава Запорожской области заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют гражданскую инфраструктуру из-за отсутствия у них успехов на фронте. «Они таким образом стараются хоть как-нибудь досадить нам, показать, что якобы российская власть не может обеспечить нормальный уровень жизни людей», — объяснил он.

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      Александра Синицына
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