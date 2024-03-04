Задержанный в Дубае футболист «Спартака» вернется в Россию

Иван Карпов: задержанный в Дубае футболист «Спартака» Промес вернется в Россию

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес, задержанный в Дубае, вернется в Россию. Об этом в своем Telegram-канале написал журналист Иван Карпов.

По информации источника журналиста, футболист не будет приговорен к тюремному сроку — его накажут денежным штрафом. Промес также не будет экстрадирован в Нидерланды, несмотря на то, что его объявили в международный розыск. Отмечается, что 5 марта нападающий вылетит в Россию.

29 февраля Промес был задержан на погранконтроле в аэропорту Аль-Мактум в Дубае. Голландца доставили в отделение полиции, его сопровождали сотрудники службы безопасности красно-белых.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. По версии следствия, в 2019 году игрок был замешан в транспортировке крупной партии кокаина, принадлежавшей суринамскому наркоторговцу Питу Уортелу. После оглашения приговора вингера объявили в международный розыск.