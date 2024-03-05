Армения и Россия обсудили ситуацию в регионе

Главы МИД России и Армении Лавров и Мирзоян обсудили ситуацию в регионе

Глава МИД России Сергей Лавров и его армянский коллега Арарат Мирзоян обсудили ситуацию в регионе во время телефонного разговора. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Армении.

Отмечается, что разговор министров иностранных дел прошел по инициативе России. «Были обсуждены вопросы, касающиеся двусторонних отношений и ситуации в регионе», — сказано в заявлении пресс-службы МИД Армении.

28 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что республика замораживает свое членство в ОДКБ. По словам армянского лидера, в 2021-2022 годах договор о коллективной безопасности в отношении Еревана не был выполнен. Позднее глава МИД России заявил, что Армения должна определиться насчет своего статуса в ОДКБ и Москва ждет ответа республики.