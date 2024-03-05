Беспилотник попытался атаковать российский регион

Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Белгородской областью

Над Белгородской областью уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА). О попытке атаки беспилотника сообщили в Министерстве обороны России во вторник, 5 марта.

Как сообщили в оборонном ведомстве, около 12:30 по московскому времени дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник летательного типа, который предпринял попытку атаки по объектам на территорией России.

Ранее МЧС сообщило о повреждении одного резервуара, предназначенного для хранения нефтепродуктов в Белгородской области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил эту информацию и сообщил о пожаре на инфраструктурном объекте в Губкинском округе Белгородской области.