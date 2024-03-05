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13:04, 5 марта 2024Россия

Беспилотник попытался атаковать российский регион

Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Белгородской областью

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Над Белгородской областью уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА). О попытке атаки беспилотника сообщили в Министерстве обороны России во вторник, 5 марта.

Как сообщили в оборонном ведомстве, около 12:30 по московскому времени дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник летательного типа, который предпринял попытку атаки по объектам на территорией России.

Ранее МЧС сообщило о повреждении одного резервуара, предназначенного для хранения нефтепродуктов в Белгородской области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил эту информацию и сообщил о пожаре на инфраструктурном объекте в Губкинском округе Белгородской области.

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