ArsTechnica: компания Blue Origin создаст пилотируемый космический корабль

Подконтрольная американскому миллиардеру Джеффу Безосу компания Blue Origin может создать пилотируемый космический корабль. Об этом пишет ArsTechnica.

Издание обратило внимание на то, что в настоящее время компания нанимает сотрудников с компетенциями, необходимыми для разработки многоразового пилотируемого космического корабля, предназначенного для запуска на перспективной тяжелой ракете New Glenn.

ArsTechnica напоминает, что более десяти лет назад Blue Origin участвовала в конкурсе НАСА на создание пилотируемого космического корабля, но уступила компаниям SpaceX и Boeing.

Ранее помощник министра Военно-воздушных сил США по космическим приобретениям и интеграции Фрэнк Калвелли заявил, что американским компаниям United Launch Alliance (ULA) и Blue Origin нужно масштабироваться.

В феврале издание сообщило, что подконтрольная американскому миллиардеру Джеффу Безосу компания Blue Origin стала вероятным покупателем одного из крупнейших подрядчиков Пентагона — альянса ULA, созданного корпорациями Lockheed Martin и Boeing.