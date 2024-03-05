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18:39, 5 марта 2024Наука и техника

Blue Origin создаст пилотируемый космический корабль

ArsTechnica: компания Blue Origin создаст пилотируемый космический корабль

Фото: Mike Blake / Reuters

Подконтрольная американскому миллиардеру Джеффу Безосу компания Blue Origin может создать пилотируемый космический корабль. Об этом пишет ArsTechnica.

Издание обратило внимание на то, что в настоящее время компания нанимает сотрудников с компетенциями, необходимыми для разработки многоразового пилотируемого космического корабля, предназначенного для запуска на перспективной тяжелой ракете New Glenn.

ArsTechnica напоминает, что более десяти лет назад Blue Origin участвовала в конкурсе НАСА на создание пилотируемого космического корабля, но уступила компаниям SpaceX и Boeing.

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Ранее помощник министра Военно-воздушных сил США по космическим приобретениям и интеграции Фрэнк Калвелли заявил, что американским компаниям United Launch Alliance (ULA) и Blue Origin нужно масштабироваться.

В феврале издание сообщило, что подконтрольная американскому миллиардеру Джеффу Безосу компания Blue Origin стала вероятным покупателем одного из крупнейших подрядчиков Пентагона — альянса ULA, созданного корпорациями Lockheed Martin и Boeing.

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      Иван Потапов
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