Пентагон призвал конкурентов SpaceX масштабироваться

Калвелли: компаниям ULA и Blue Origin нужно масштабироваться

Американским компаниям United Launch Alliance (ULA) и Blue Origin нужно масштабироваться. К этому призвал ответственный помощник министра Военно-воздушных сил (ВВС) США по космическим приобретениям и интеграции Фрэнк Калвелли. Об этом сообщает SpaceNews.

По его словам, Blue Origin нужно своевременно поставлять ULA двигатели BE-4, тогда как последней необходимо в 2025 году запускать не менее одной ракеты Vulcan Centaur в месяц. «Я думаю, для нас будет очень важно следить за двумя замечательными компаниями: ULA и Blue Origin. Им необходимо масштабироваться», — сказал чиновник в ходе выступления на конференции по вопросам обороны и безопасности, организованной Национальной ассоциацией космической безопасности.

Издание напоминает, что на долю ULA приходится 54 процента запусков в интересах Пентагона в рамках программы National Security Space Launch (NSSL) Phase 2, тогда как его основному и более успешному конкуренту — американской компании SpaceX — досталось только 46 процентов.

Ранее издание ArsTechnica сообщило, что подконтрольная американскому миллиардеру Джеффу Безосу компания Blue Origin стала вероятным покупателем одного из крупнейших подрядчиков Пентагона — альянса ULA, созданного корпорациями Lockheed Martin и Boeing.