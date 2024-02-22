Компания Безоса названа покупателем крупнейшего подрядчика Пентагона

ArsTechnica: компания Безоса Blue Origin стала вероятным покупателем ULA

Подконтрольная американскому миллиардеру Джеффу Безосу компания Blue Origin стала вероятным покупателем одного из крупнейших подрядчиков Пентагона — альянса United Launch Alliance (ULA), созданного корпорациями Lockheed Martin и Boeing. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

По данным издания, ссылающегося на два источника, в настоящее время Blue Origin, Lockheed Martin и Boeing близки к заключению сделки, а объявить о продаже стороны планирует в течение одного-двух месяцев.

В Blue Origin и Boeing отказались комментировать журналистам ArsTechnica сообщения о возможной продаже ULA.

Издание напоминает, что до появления компании SpaceX альянс ULA был монополистом в США в области запусков в интересах национальной безопасности.

Ранее издание сообщило, что SpaceX захотела отобрать пусковую площадку у своего основного американского конкурента — ULA. Речь идет о стартовом комплексе 37 на мысе Канаверал во Флориде, в настоящее время используемом для запуска тяжелых ракет Delta IV Heavy компании ULA, последний старт которой должен состояться в марте.