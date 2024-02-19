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13:21, 19 февраля 2024Наука и техника

SpaceX захотела отобрать пусковую площадку у ULA

ArsTechnica: SpaceX захотела отобрать пусковую площадку у ULA во Флориде

Фото: Joe Skipper / Reuters

Компания SpaceX захотела отобрать пусковую площадку у своего основного американского конкурента — United Launch Alliance (ULA). Об этом сообщает ArsTechnica.

Речь идет о стартовом комплексе 37 на мысе Канаверал во Флориде, в настоящее время используемом для запуска тяжелых ракет Delta IV Heavy компании ULA, последний старт которой должен состояться в марте.

В SpaceX планируют переоборудовать комплекс 37 под запуски перспективной системы Starship. За собой сохранить комплекс ожидает ULA, которая надеется использовать его инфраструктуру для обслуживания ракет Vulcan Centaur.

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В случае отказа Космических сил США предоставить SpaceX площадку 37 последние планируют построить совершенного новый стартовый комплекс для Starship севернее. Новый комплекс получит номер 50. В этом случае компания Илона Маска будет располагать четырьмя площадками для запуска Starship — двумя во Флориде и еще парой — в Техасе.

15 февраля ракета семейства Falcon 9 компании SpaceX стартовала 300-й раз. В ходе пуска Falcon 9, состоявшегося в Калифорнии, в интересах Пентагона были запущены спутники слежения за гиперзвуковым оружием.

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      Иван Потапов
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