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20:32, 16 февраля 2024Наука и техника

Ракета SpaceX стартовала в 300-й раз

ArsTechnica: ракета компании SpaceX стартовала в 300-й раз

Фото: Spencer Contreras / Us Space / Globallookpress.com

Ракета Falcon 9 компании SpaceX стартовала 15 февраля 300-й раз. На это обратило внимание издание ArsTechnica.

В ходе пуска, произведенного с базы Ванденберг в штате Калифорния (США), были выведены на орбиту спутники системы Starlink.

Издание отмечает, что всего менее чем за 24 часа SpaceX удалось три раза запустить Falcon 9. Два других старта cостоялись во Флориде.

В ходе последнего пуска Falcon 9, состоявшегося 15 февраля в Калифорнии, в интересах Пентагона были запущены спутники слежения за гиперзвуковым оружием.

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      Иван Потапов
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