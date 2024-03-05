Брат Нурмагомедова вошел в топ-10 рейтинга UFC

Российский боец Умар Нурмагомедов вошел в топ-10 рейтинга UFC в легчайшем весе

Российский боец смешанного стиля (ММА) Умар Нурмагомедов вошел в топ-10 рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Обновленный список доступен на сайте промоушена.

Двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова поднялся с 13-й на 10-ю позицию.

3 марта Нурмагомедов оказался сильнее представителя Казахстана Бекзата Алмахана на турнире UFC Vegas 87 в Лас-Вегасе. Россиянин одержал победу единогласным решением судей.

28-летний Нурмагомедов остается непобежденным бойцом, в его активе 17 побед в 17 поединках.