Брат Нурмагомедова одержал победу на турнире UFC

Россиянин Умар Нурмагомедов победил казахстанца Бекзата Алмахана на турнире UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Умар Нурмагомедов одержал победу над представителем Казахстана Бекзатом Алмаханом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Vegas 87 в Лас-Вегасе (США). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок продлился все три раунда и закончился победой брата Хабиба Нурмагомедова единогласным решением судей.

Нурмагомедов не выступал с лета 2022 года. Боец восстанавливался после травмы плеча и проведенной операции.

Ранее Нурмагомедов жаловался на то, что никто из представителей промоушена не хочет драться с ним. Глава UFC Дэйна Уайт подтвердил это и объяснил, что те, кто опережают россиянина в рейтинге, не хотят рисковать своим местом.

28-летний Нурмагомедов остается непобежденным бойцом, в его активе 17 побед в 17 поединках. Алмахан потерпел второе поражение в 19 схватках.