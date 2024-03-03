Брат Нурмагомедова одержал победу на турнире UFC
Российский боец смешанного стиля (ММА) Умар Нурмагомедов одержал победу над представителем Казахстана Бекзатом Алмаханом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Vegas 87 в Лас-Вегасе (США). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Поединок продлился все три раунда и закончился победой брата Хабиба Нурмагомедова единогласным решением судей.
Нурмагомедов не выступал с лета 2022 года. Боец восстанавливался после травмы плеча и проведенной операции.
Ранее Нурмагомедов жаловался на то, что никто из представителей промоушена не хочет драться с ним. Глава UFC Дэйна Уайт подтвердил это и объяснил, что те, кто опережают россиянина в рейтинге, не хотят рисковать своим местом.
28-летний Нурмагомедов остается непобежденным бойцом, в его активе 17 побед в 17 поединках. Алмахан потерпел второе поражение в 19 схватках.