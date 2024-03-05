Бразильский новичок «Зенита» назвал главную особенность российского футбола

Артур из «Зенита» назвал контактность главной особенностью российского футбола

Бразильский новичок «Зенита» Артур назвал главную особенность российского футбола. Его слова приводит «Чемпионат».

По его словам, в Российской премьер-лиге (РПЛ) игра очень контактная. «Далеко не все нарушения фиксируются арбитром, но это добавляет накала и градуса борьбы. К этому просто нужно привыкать», — заявил Артур.

По словам игрока, он пока не до конца понял уровень соперников в российском чемпионате. «Но привыкаю и адаптируюсь. На мой взгляд, адаптация идет в хорошем темпе», — добавил бразилец.

Артур дебютировал за «Зенит» 2 марта в домашнем матче со «Спартаком». Игра завершилась со счетом 0:0, бразилец вышел на поле в стартовом составе и провел 70 минут.