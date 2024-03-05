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17:29, 5 марта 2024Спорт

Бразильский новичок «Зенита» назвал главную особенность российского футбола

Артур из «Зенита» назвал контактность главной особенностью российского футбола
Артур Гимарайнс

Артур Гимарайнс. Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Бразильский новичок «Зенита» Артур назвал главную особенность российского футбола. Его слова приводит «Чемпионат».

По его словам, в Российской премьер-лиге (РПЛ) игра очень контактная. «Далеко не все нарушения фиксируются арбитром, но это добавляет накала и градуса борьбы. К этому просто нужно привыкать», — заявил Артур.

По словам игрока, он пока не до конца понял уровень соперников в российском чемпионате. «Но привыкаю и адаптируюсь. На мой взгляд, адаптация идет в хорошем темпе», — добавил бразилец.

Артур дебютировал за «Зенит» 2 марта в домашнем матче со «Спартаком». Игра завершилась со счетом 0:0, бразилец вышел на поле в стартовом составе и провел 70 минут.

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      Алексей Гусев
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