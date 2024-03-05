CAS опубликовал мотивировочную часть по апелляции на отстранение ОКР

CAS опубликовал мотивировочную часть решения по апелляции на отстранение ОКР

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал на сайте мотивировочную часть решения по апелляции на отстранение Олимпийского комитета России (ОКР).

23 февраля CAS отклонил апелляцию ОКР на временное отстранение, которое наложил Международный олимпийский комитет (МОК).

Апелляция ОКР была зарегистрирована в CAS 6 ноября прошлого года. Российская сторона просила отменить решение МОК и восстановить полноправное членство в структуре организации.

12 октября 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Отстранение предусматривает, что ОКР не будет функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.

