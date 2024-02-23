Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Нефтехимик
Сегодня
17:00 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
Сегодня
19:30 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Байер
Сегодня
22:30 (Мск)
Майнц
Германия - Бундеслига|23-й тур
Челси
Перенесён
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|26-й тур
Реал Сосьедад
Сегодня
23:00 (Мск)
Вильярреал
Испания - Примера|26-й тур
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
05:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
13:26, 23 февраля 2024Спорт

CAS отклонил апелляцию ОКР о приостановке членства в МОК

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию ОКР о приостановке членства в МОК

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на временное отстранение, которое наложил Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом сообщается на сайте CAS.

Ответственная комиссия суда постановила, что исполнительный комитет МОК не нарушал принципы законности и равенства, отстраняя ОКР.

Апелляция ОКР была зарегистрирована в CAS 6 ноября прошлого года. Российская сторона просила отменить решение МОК и восстановить полноправное членство в структуре организации.

12 октября 2023-го МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Песков прокомментировал заявление Пашиняна о заморозке участия Армении в ОДКБ

      Зеленский заявил о подготовке нового контрнаступления

      Жена Кологривого отреагировала на слухи о его тайном романе с Муцениеце

      Московские сугробы побили столетний рекорд

      В Николаеве произошел взрыв

      Кабмин Украины обсудит блокаду границы с Польшей

      CAS отклонил апелляцию ОКР о приостановке членства в МОК

      В Германии указали на отчаянный шаг ВСУ

      Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

      В Австралии выразили уверенность в победе России в СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше