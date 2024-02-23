CAS отклонил апелляцию ОКР о приостановке членства в МОК

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию ОКР о приостановке членства в МОК

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на временное отстранение, которое наложил Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом сообщается на сайте CAS.

Ответственная комиссия суда постановила, что исполнительный комитет МОК не нарушал принципы законности и равенства, отстраняя ОКР.

Апелляция ОКР была зарегистрирована в CAS 6 ноября прошлого года. Российская сторона просила отменить решение МОК и восстановить полноправное членство в структуре организации.

12 октября 2023-го МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

