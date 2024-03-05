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13:27, 5 марта 2024Россия

Численность населения Подмосковья увеличилась на миллион

Голикова сообщила об увеличении численности населения Подмосковья на миллион

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Численность населения Московской области за пять лет увеличилась на миллион человек. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, чьи слова приводит ТАСС.

По ее словам, продолжительность жизни в Подмосковье составляет 74,6 года, что на 1,1 года больше, чем по России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о росте средней продолжительности жизни в России. По его словам, она превысила отметку в 73 года. К 2030 году продолжительность жизни, отметил глава государства, должна составить не менее 78 лет. Впоследствии эта отметка должна превысить 80 лет.

В России продолжительность жизни, согласно данным Росстата, в оптимистичном варианте к 2045 году составит 84,5 года. Сейчас, как ранее заявлял Путин, продолжительность жизни в стране является рекордной.

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