Численность населения Подмосковья увеличилась на миллион

Голикова сообщила об увеличении численности населения Подмосковья на миллион

Численность населения Московской области за пять лет увеличилась на миллион человек. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, чьи слова приводит ТАСС.

По ее словам, продолжительность жизни в Подмосковье составляет 74,6 года, что на 1,1 года больше, чем по России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о росте средней продолжительности жизни в России. По его словам, она превысила отметку в 73 года. К 2030 году продолжительность жизни, отметил глава государства, должна составить не менее 78 лет. Впоследствии эта отметка должна превысить 80 лет.

В России продолжительность жизни, согласно данным Росстата, в оптимистичном варианте к 2045 году составит 84,5 года. Сейчас, как ранее заявлял Путин, продолжительность жизни в стране является рекордной.