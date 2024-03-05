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13:15, 5 марта 2024Россия

Гладков раскрыл одну деталь уничтожения беспилотника ВСУ под Белгородом

Гладков: средства ПВО уничтожили дрон ВСУ в Грайворонском городском округе

Фото: РИА Новости

Перехваченный средствами противовоздушной обороны (ПВО) дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили между селами Косилово и Ивановская Лисица Грайворонского городского округа Белгородской области. Эту деталь уничтожения беспилотника раскрыл губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, на месте работают оперативные службы. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

О том, что система ПВО сбила над Белгородской областью дрон ВСУ, сообщило Минобороны России. Как рассказали в ведомстве, военные перехватили беспилотник самолетного типа около 12:30 по московскому времени.

Ранее украинский беспилотник атаковал Губкинскую нефтебазу в белгородском селе Долгое. В результате начался пожар, который охватил три резервуара с топливом. По последним данным МЧС, открытое горение ликвидировано. Власти региона официально не подтверждали причастность дрона к происшествию. Гладков сообщил о пожаре на инфраструктурном объекте, не уточнив, что это за объект. По его информации, пострадавших нет.

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      Константин Лысяков
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