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10:05, 5 марта 2024Наука и техника

Самый продаваемый в 2023 году смартфон подешевел

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 14 подешевел в России до 64 тысяч рублей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В России подешевел iPhone 14. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа отметили, что iPhone 14 оказался доступен за 64 тысячи рублей. На старте продаж девайс оценивали в 85 тысяч рублей — таким образом, в России устройство оказалось дешевле на 25 процентов. «Этот iPhone 14 — не самый современный, но все еще актуальный смартфон Apple. Его представили в конце 2022 года», — прокомментировали новость авторы.

Телефон Apple оказался самым продаваемым смартфоном в мире в 2023 году. В середине февраля специалисты Counterpoint Research подсчитали, что доля устройства на рынке составила 3,9 процента.

Аппарат получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей, процессор Apple A15 Bionic, 6 гигабайт оперативной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Также девайс имеет защиту от влаги, аккумулятор емкостью 3279 миллиампер-часов, NFC, Face ID.

«Смартфон iPhone 14 станет идеальным вариантом для любителей классической "челки" и компактных размеров», — описали девайс журналисты медиа.

В середине февраля стало известно, что представленный осенью 2023 года iPhone 15 Pro подешевел до 115 тысяч рублей. На старте продаж аппарат оценивали в 150-170 тысяч рублей.

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      Андрей Ставицкий
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