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01:20, 5 марта 2024Россия

Стало известно о взрывах над Керчью

Shot: жители Керчи сообщили о взрывах над городом

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Жители Керчи сообщают о громких взрывах над городом. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Уточняется, что звуки взрывов начали раздаваться около 00:30 в ночь на 5 марта. По словам очевидцев, в разных районах города было слышно от трех до пяти мощных хлопков. По предварительной информации, работает система противовоздушной обороны (ПВО). В настоящий момент Крымский мост временно перекрыт.

Ранее российские системы ПВО уничтожили над Крымским полуостровом 38 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Минобороны РФ отметили, что беспилотники относились к самолетному типу.

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      Марина Совина
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