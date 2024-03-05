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15:49, 5 марта 2024Спорт

Мастер спорта посоветовала комплекс упражнений для тонкой талии

Фото: Unsplash

Мастер спорта международного класса по легкой атлетике Валерия Андреева посоветовала комплекс упражнений с фитнес-резинками для тонкой талии, которые можно выполнять дома или в спортзале. Ее слова приводит «Вокруг света».

Начать эксперт рекомендовала с обратной планки с резинкой на щиколотках. Для этого нужно лечь на спину с упором на локти и пятки и, сохраняя туловище на одной линии, делать махи ногами наверх.

Следующее упражнение — подъемы корпуса. Необходимо лечь на спину, колени согнуть, стопы поставить на пол, а резинку закрепить под коленями. При подъеме корпуса колени должны раздвигаться, в конечной фазе движения надо касаться стоп. В том же положении эксперт предложила выполнить поочередно подъем лопаток и боковые скручивания.

Также Андреева посоветовала выполнять боковую планку с диагональным касанием. Для этого надо лечь на левый бок, с упором на предплечье и правую ногу, резинку обернуть вокруг щиколоток. Затем, сохраняя тело прямым, делать касания правой рукой согнутой левой ноги.

Кроме того, специалист предложила выполнять «велосипед» с резинкой на стопах. Заключительное упражнение — «скалолаз». Дл начала надо встать в планку на прямых руках, резинку закрепить над коленями, а затем поочередно подтягивать согнутые ноги к себе.

Ранее фитнес-тренер Светлана Бутова объяснила пользу утренней зарядки. По мнению эксперта, она способствует быстрому пробуждению, улучшает физическую форму и помогает нормализовать вес.

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      Дарья Коршунова
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