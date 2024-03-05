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21:10, 5 марта 2024Россия

Нарышкин заявил об отсутствии сомнений в победе России в спецоперации

Директор СВР Нарышкин заявил, что сомнений в победе России в спецоперации нет

Фото: Gavriil Grigorov/ Keystone Press Agency / Global Look Press

Сомнений в победе России в спецоперации нет. Об этом в интервью для «Соловьев Live» заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Мы победим, когда увидим, что освободили от этого режима всех, кто хотел быть освобожденным», — отметил он.

Ранее Нарышкин рассказал, что СВР фиксирует случаи перехода представительской киевской элиты на сторону России. По его словам, США и Великобритания стали опасаться предательства киевской элиты из-за провалов на фронте. По его словам, они могут попытаться «сыграть на опережение» и перейти на сторону победителей — России. «Такие опасения вполне оправданны — первые уже пошли», — отметил директор СВР.

В январе директор СВР заявил, что Украину и правящий там режим ждет печальная судьба. Нарышкин отметил, что «россияне, в философском смысле этого слова, на полпути не остановятся».

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      Марина Совина
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