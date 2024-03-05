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21:12, 5 марта 2024Мир

В СВР предупредили об угрозе из-за слов Макрона об отправке войск на Украину

Нарышкин: слова Макрона об отправке войск ЕС на Украину ведут к ядерной войне

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Слова главы Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке иностранных солдат на Украину создают угрозу ядерной войны, считает директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Об этом он заявил в интервью для «Соловьев Live», кадры из которого, как сообщает РИА Новости, были показаны в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Нарышкина, подобные высказывания свидетельствуют о политической безответственности французского президента. Он также отметил, что западные лидеры все реже демонстрируют наличие у них здравого смысла. «Печально понимать, что договороспособность нынешних европейских и североатлантических элит находятся на очень низком уровне», — сказал глава СВР.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что идея Макрона об отправке военных на Украину «предана забвению».

Французский президент высказался об отправке войск западных сухопутных войск на территорию Украины в конце февраля. При этом он указал, что консенсус по этому вопросу пока не достигнут. Позднее он уточнил, что в ближайшем будущем отправка солдат не планируется.

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      Марина Совина
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